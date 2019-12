A viúva de Chris Cornell, Vicky, processou os Soundgarden, alegando que a banda deve centenas de milhares de dólares em royalties à família do músico.

Em causa estão, também, os direitos sobre as últimas gravações de Chris Cornell, a partir das quais os Soundgarden querem compor o seu último álbum com o vocalista.

Vicky Cornell afirma, em documentos obtidos pelo website TMZ, que estas gravações são da exclusiva autoria de Chris Cornell, e foram herdadas pela família do músico. Explica ainda que se ofereceu para trabalhar com os Soundgarden de uma forma que honrasse os desejos do falecido marido, mas que essa proposta foi rejeitada.

Os comentários públicos do guitarrista Kim Thayil, que afirmou que um futuro álbum dos Soundgarden é um projeto "difícil", levaram, segundo Vicky, os fãs da banda a crer que é a própria viúva que está a bloquear essa iniciativa. Nos documentos entregues em tribunal é referido que as gravações de Chris Cornell foram criadas pelo próprio, o que Thayil disputa, alegando que se trata de material no qual a banda se encontrava a trabalhar aquando da morte do seu vocalista.