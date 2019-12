Slow J, Holly e Chong Kwong são três das 13 novas confirmações para o festival ID No Limits, que regressa ao Centro de Congressos do Estoril nos dias 3 e 4 de abril do próximo ano.

Joe Kay, Trikk, Shaka Lion, Vaarwell, Inês Duarte, L-Ali (com Vulto AV), DJ Adamm, Ornella, Zé Ferreira e Co$tanza são os outros nomes que se juntam aos previamente anunciados Rejjie Snow, Kelsey Lu, Kindness, Jordan Rakei, Ezra Collective, Moses Boyd, Coucou Chloe, Biig Piig, Lhast, Carla Prata e PEDRO.

O festival conta com quatro palcos e os passes gerais, à venda nos locais habituais, custam €25,00 em edição limitada e quando terminarem passam a ser vendidos por €35,00 (até 31 de dezembro). Durante o mês de janeiro podem ser adquiridos por €40,00, entre 1 de fevereiro e 2 de abril passam a custar €45,00 e nos dias do evento sobem para os €55,00. Os bilhetes diários têm preço único de €40,00. Os portadores de bilhete podem deslocar-se para o evento de comboio, com a CP a disponibilizar um ingresso promocional de €2,00 (ida e volta).

Consulte abaixo o cartaz confirmado até ao momento.

Rejjie Snow

Kelsey Lu

Slow J

Kindness

Jordan Rakei

Ezra Collective

Moses Boyd

Coucou Chloe

Biig Piig

Joe Kay

Trikk

Lhast

Carla Prata

Shaka Lion

Holly

PEDRO

Vaarwell

Chong Kwong

Inês Duarte

L-Ali (c/ Vulto AV)

DJ Adamm

Ornella

Zé Ferreira

Co$tanza