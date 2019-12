O site de música Pitchfork revelou a sua lista de 50 melhores discos de 2019.

A vitória coube a “Norman Fucking Rockwell!”, de Lana Del Rey, seguido por “MAGDALENE”, da britânica FKA twigs, e pelos norte-americanos Big Thief, que este ano lançaram dois álbuns. “U.F.O.F.” está em terceiro lugar e “Two Hands” em 13º.

No top 10, destaque para outras mulheres: Angel Olsen em quarto, Solange em quinto e Weyes Blood em nono.

Veja aqui o top dos 50 melhores álbuns de 2019 para a Pitchfork.

50. Floating Points: Crush

49. Faye Webster: Atlanta Millionaires Club

48. Danny Brown: uknowhatimsayin¿

47. Barker: Utility

46. Chai: PUNK

45. DaBaby: Baby on Baby

44. Holly Herndon: PROTO

43. Rico Nasty / Kenny Beats: Anger Management

42. 100 gecs: 1000 gecs

41. Blood Incantation: Hidden History of the Human Race



40. Thom Yorke: ANIMA

39. Aldous Harding: Designer

38. RAP: EXPORT

37. Nilüfer Yanya: Miss Universe

36. Denzel Curry: ZUU

35. Mannequin Pussy: Patience

34. slowthai: Nothing Great About Britain

33. Polo G: Die a Legend

32. Sharon Van Etten: Remind Me Tomorrow

31. MIKE: Tears of Joy



30. Oso Oso: Basking in the Glow

29. Ariana Grande: thank u, next

28. Nick Cave & the Bad Seeds: Ghosteen

27. Florist: Emily Alone

26. Burna Boy: African Giant

25. Vampire Weekend: Father of the Bride

24. Kim Gordon: No Home Record

23. Tyler, the Creator: IGOR

22. Cate Le Bon: Reward

21. Billie Eilish: When We All Fall Asleep, Where Do We Go?



20. Jenny Hval: The Practice of Love

19. Jessica Pratt: Quiet Signs

18. Clairo: Immunity

17. (Sandy) Alex G: House of Sugar

16. Bon Iver: i,i

15. Bill Callahan: Shepherd in a Sheepskin Vest

14. Beyoncé: Homecoming: The Live Album

13. Big Thief: Two Hands

12. Brittany Howard: Jaime

11. Jamila Woods: LEGACY! LEGACY!



10. Purple Mountains: Purple Mountains

9. Weyes Blood: Titanic Rising

8. Fennesz: Agora

7. Helado Negro: This Is How You Smile

6. Bad Bunny: X 100PRE

5. Solange: When I Get Home

4. Angel Olsen: All Mirrors

3. Big Thief: U.F.O.F.

2. FKA twigs: MAGDALENE

1. Lana Del Rey: Norman Fucking Rockwell!