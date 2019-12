Lourdes Leon, filha de Madonna hoje com 23 anos, despiu-se, literalmente, de preconceitos ao participar num desfile de moda, no final da semana passada, para a marca espanhola Desigual. Depois de desfilar e dançar na passerelle, a primogénita da rainha da pop subiu a um palco com outros modelos para uma performance que envolveu um beijo apaixonado com outra mulher e uma orgia encenada.

O evento, produzido pela diretora de arte Carlota Guerrero e com música de El Guincho, foi batizado de "Love Different" (algo como "ama diferente"), com o mote "uma mensagem de amor, multiculturalidade e diversidade", e teve como protagonistas uma série de modelos e bailarinos. Veja o vídeo abaixo.