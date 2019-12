Já se encontra disponível para escuta o primeiro tema a solo de André Henriques, vocalista e guitarrista dos Linda Martini.

O tema tem como título 'E De Repente' e fará parte do disco de estreia do músico, a ser editado no primeiro trimestre de 2020 pela Sony Music.

'E De Repente' vem, também, acompanhado por um videoclip realizado por Joana Linda:

As datas de apresentação do álbum já se encontram marcadas: a primeira cidade a acolher o novo trabalho de André Henriques será Fafe, a 22 de março, seguindo-se Setúbal (18 de abril), Lisboa (22 de abril), Ponte de Lima (1 de maio) e Gafanha da Nazaré (30 de maio). Há ainda quatro outros concertos marcados, em locais por confirmar.