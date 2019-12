Per Gessle, companheiro de Marie Fredriksson nos Roxette, partilhou uma mensagem sobre a sua amiga.



A cantora dos Roxette morreu segunda-feira, aos 61 anos, vítima da doença que descobriu ter em 2002, um tumor no cérebro.

“O tempo passa tão depressa. Não foi assim há tanto tempo que passávamos os dias e as noites no meu apartamento pequenino em Halmstad, a ouvir a música que adorávamos e a partilhar sonhos impossíveis. E que sonho que viríamos a partilhar!”.

“Obrigado, Marie, obrigado por tudo. Eras uma música extraordinária, uma cantora cheia de mestria, uma performer fantástica. Obrigado por pintares as minhas canções a preto e branco com as cores mais bonitas. Durante mais de 40 anos foste a amiga mais maravilhosa. Sinto-me orgulhoso, honrado e feliz por ter podido partilhar o teu tempo, talento, carinho, generosidade e o teu sentido de amor. As coisas nunca mais serão as mesmas”.

Formados em 1986, os Roxette eram Marie Fredriksson na voz e nos teclados e Per Gessle na voz e guitarra.



Juntos, os suecos tiveram numerosos êxitos nos topes, como 'It Must Have Been Love', 'The Look', 'Spending My Time' ou 'Listen To Your Heart', entre muitos outros.