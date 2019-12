"Gorillaz: Reject False Icons", o novo documentário dos Gorillaz, estará em exibição nos cinemas a 16 de dezembro numa sessão única, como a BLITZ já avançara. Lisboa poderá vê-lo no UCI El Corte Inglés, às 21h30, enquanto os fãs do Grande Porto terão à sua disposição o UCI Arrábida, em Gaia, à mesma hora.

O filme documenta a vida em estúdio dos Gorillaz, dele fazendo parte os co-fundadores dos Gorillaz, Damon Albarn e Jamie Hewlett, os produtores, The Twilite Tone of D /\ P, Remi Kabaka e James Fordd, e uma longa lista de artistas convidados. Vince Staples, Jean-Michel Jarre, De La Soul, DRAM, Pusha T, Peven Everett, Little Simz, Jamie Principle, Yasiin Bey, Bootie Brown, Cheick Tidiane Seck, Graham Coxon, Pauline Black, Zebra Katz, Danny Brown, Ben Mendelson, Kelela, Jehnny Beth, Hypnotic Brass, Junior Dan, Shaun Ryder, Mavis Staples, Sidiki Diabete e Noel Gallagher são os 'cameos' desta produção da banda britânica.

O realizador Denholm Hewlett acompanhou todos os movimentos da banda durante três anos, "captando momentos como a criação de dois álbuns bastante aclamados pela crítica, ‘Humanz’ e ‘The Now Now’, bem como a mais ambiciosa digressão mundial da banda até à data, com actuações na Europa, América do Norte, América do Sul e México, sem esquecer os seus próprios Festivais Demon Dayz no Reino Unido e nos EUA", pode ler-se em comunicado dos cinemas UCI.

Os bilhetes para estas sessões custam €9,70.