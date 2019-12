Já são conhecidos todos os nomeados para os Globos de Ouro 2020, que irão celebrar o que de melhor se fez em cinema ao longo do último ano.

A música também terá um papel de destaque, com a atribuição do Globo de Ouro para Melhor Canção Original. O vencedor irá suceder a Lady Gaga e Mark Ronson, que venceram este ano com 'Shallow', canção de "Assim Nasce Uma Estrela".

A cerimónia terá lugar no dia 5 de janeiro, no hotel Beverly Hilton, em Los Angeles. Veja aqui os nomeados para Melhor Canção Original:

'Beautiful Ghosts' ("Cats") — Taylor Swift & Andrew Lloyd Webber

'I'm Gonna Love Me Again' ("Rocketman") — Elton John & Bernie Taupin

'Into the Unknown' ("Frozen 2") — Robert Lopez & Kristen Anderson-Lopez

'Spirit' ("The Lion King") — Beyoncé, Timothy McKenzie & Ilya Salmanzadeh

'Stand Up' ("Harriet") — Joshuah Brian Campbell & Cynthia Erivo