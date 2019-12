No passado sábado, a Sala Caracol, um dos espaços mais prestigiados da música ao vivo de Madrid, recebeu dois concertos de bandas de metal ligadas à extrema-direita e à ideologia nazi. Naquele que é um dos espaços incontornáveis para concertos na capital de Espanha, atuaram os Brigada Totenkopf e os Iberian Wolves. Na plateia, reporta do El País, estavam "pessoas de braço levantado e palma da mão esticada, fazendo a saudação nazi enquanto cantam".

O diário de referência, que chama à Sala de Caracol "templo da música", dada a sua relevância na cena musical madrilena do último quarto de século, refere que à porta do recinto "um grupo falava do 'terror vermelho' e de irmandades arianas". Homens de cabeças rapadas, vestidos com fardas do do exército ostentando simbologia nazi, foram ouvidos pelo jornalista a proferir insultos contra cidadãos provenientes de países da América Latina e a prometer violência contra negros.

Nas redes sociais, as queixas começaram a soar durante os espetáculos. "A Caracol programou um concerto nazi, cuidado com as redondezas, vão em grupos de 14 ou 15", "Caracol nunca mais", e "Boicote à Caracol" foram algumas das mensagens difundidas, notando-se também que, ao contrário do que sucedera com um evento de música latino-americana programado para um horário mais tardio, os concertos de metal não tinham sido anunciados nos canais oficiais da Sala Caracol. Pelas 22h30, a promotora Guacamayo Tropical, organizadora do último concerto, emitiu um comunicado cancelando-o. "Inteirámo-nos de que antes do nosso evento tocam bandas neonazis que geraram preocupação (...) Para nós, é evidente o conflito que pode ocorrer se não fizermos caso disso, pelo que para resguardar a integridade do nosso público e ser consentâneos com as nossas opiniões, origens e formas de pensar, cancelamos a festa de Balkan vs Cumbia desta noite. De maneira alguma apoiamos expressões racistas, fascistas, misóginas e homofóbicas", pode ler-se no comunicado da promotora, citado pelo El País.

Pelas 23h00 terminou o segundo concerto e o público do mesmo, relata o jornal, começou a sair. No exterior da sala voaram garrafas de cerveja e começou aí a troca de insultos entre os fãs das bandas e grupos antifascistas que se juntaram na rua, nomeadamente ligados ao bar Loukaninos, frequentado por anarquistas. Meia hora depois chegou a polícia, posicionando-se numa esquina perto da sala. Um grupo WhatsApp terá, então, difundido a mensagem: "Alerta antifascista: os nazis que foram ao concerto da Sala Caracol andam pelos arredores e Lavapiés [zona de Madrid com grande contingente de imigração] e vão à caça".

De madrugada, a sala de espetáculos emitiu um comunicado oficial, pedindo desculpas e afirmando sentir-se enganada. "Como em cada evento, pedimos cartaz, rider e link para venda antecipada de bilhetes, mas comunicaram-nos que não tinham nada disso, já que era um evento privado a que só acorreriam familiares e amigos”. O El País afirma que, de acordo com quem assegurava a entrada na sala, venderam-se 120 bilhetes a 15 euros. Os responsáveis da Caracol explicam ainda que só se deram conta de que ali atuavam grupos de extrema direita quando a polícia chegou ao local, minutos antes da abertura das portas. Segundo a Sala Caracol, a polícia recomendou que os concertos se realizassem porque "eles mesmos não se consideravam aptos para oferecer proteção e segurança" em caso de cancelamento abrupto. “Por um Madrid livre, aberto e cheio de amor”, termina o comunicado, sublinhando a mais profunda antipatia dos responsáveis da sala pelas ideologias preconizadas pelas bandas a quem alugaram o espaço.

Tais justificações não satisfizeram, porém, os frequentadores da sala e seguidores das suas redes sociais. "Pouco vos importa quem toque desde que vos paguem. As agressões de hoje são responsabilidade vossa", pode ler-se no tweet citado pelo jornal espanhol. "Agora mesmo Lavapiés está infetado de nazis", escreve outro.

A polícia confirmou a existência de confrontos entre indivíduos de extrema direita e extrema esquerda nas redondezas da sala, a partir das 23h30. Foram detidos seis homens: quatro do primeiro grupo, dois do segundo. Um dos detidos, afirma-se, foi hospitalizado com prognóstico reservado.

Entretanto, o produtor de espetáculos Furia Queer cancelou uma festa prevista para a Sala Caracol na noite de segunda-feira. "Não queremos ter relação com uma sala na qual se celebrou um concerto com bandas neonazis. (...) Contra o fascismo, tolerância zero".