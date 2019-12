“Ontem foi o meu aniversário, vou celebrar a semana toda”. É isto que se pode ler na última publicação de Juice WRLD no Instagram, feita a 3 de dezembro, cinco dias antes da sua morte.

O rapper, recorde-se, morreu este domingo, com apenas 21 anos, após sofrer uma convulsão à chegada ao aeroporto Midway, em Chicago.

Não se sabe, para já, o que provocou essa mesma convulsão. O rapper ainda chegou a ser transportado para um hospital local, onde viria a falecer.

Juice WRLD era um dos mais promissores rappers da sua geração, tendo editado dois álbuns de estúdio, "Goodbye & Good Riddance" (2018) e "Death Race For Love" (2019), o último dos quais chegou ao número um da tabela de vendas nos Estados Unidos.

Em 2018, lançou também um disco em colaboração com Future, "Wrld On Drugs". Já este ano, andou em digressão com Nicki Minaj e lançou um tema, 'All Night', com a banda K-Pop BTS.