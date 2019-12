Na passada sexta-feira, Bryan Adams esteve na Altice Arena, em Lisboa, fazendo as delícias dos fãs com um concerto cheio de êxitos.

A oportunidade não passou despercebida a João Pedro Pais, que é fã do músico canadiano.

No Facebook, o cantor português partilhou um vídeo do seu reencontro com Bryan Adams, a quem apresenta a família e entrega um CD. “Quem é que ainda tem leitor de CD? Eu não”, brinca o autor de 'Summer of 69'.

Veja aqui.