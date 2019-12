Harry Styles revelou a capa do novo álbum, "Fine Line", com um vídeo partilhado no YouTube e mostrou que surge sem roupa no livreto da versão em vinil. O disco do ex-One Direction chega às lojas no dia 13 de dezembro, trazendo consigo os singles 'Lights Up', 'Watermelon Sugar' e 'Adore You', e será apresentado em Portugal num concerto marcado para a Altice Arena, em Lisboa, no dia 20 de maio do próximo ano (bilhetes entre €41,00 e €70,00).

Questionado num programa de rádio sobre as imagens nas quais surge nu, Styles disse: "sim, sou eu e estou nu", explicando de seguida por que razão as fotografias não foram incluídas na versão em CD, "ninguém quer uma fotografia de nudez tão pequena". O fotógrafo de moda Tim Walker é o responsável por todas as imagens que surgem no livreto de "Fine Line".