Billie Eilish foi galardoada pela revista Variety como a melhor "Criadora de Êxitos" do ano, tendo agradecido ao seu irmão, Finneas, no discurso que deu na cerimónia de entrega do prémio.

A cantora começou por explicar que, quando ela e Finneas estavam a compor "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", o seu álbum de estreia, foi-lhes dito que este não tinha "êxitos".

"Não sei em que medida é que dizer isso ajudava no que fosse, mas esse pateta estava errado", brincou, antes de deixar rasgados elogios ao irmão.

"É o meu melhor amigo, o meu irmão mais velho. Começámos a fazer música quando eu tinha 13 anos e ele 17. Ele produz tudo. É ele a razão pela qual estou em qualquer lado no mundo, e provavelmente a única razão pela qual estou viva", contou.

Recorde-se que tanto Billie Eilish como Finneas irão atuar em Portugal em 2020, com concertos marcados para o festival NOS Alive, no dia 10 de julho.