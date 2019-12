Morreu o rapper britânico Crosslom Davis, mais conhecido como Bis. O músico terá sido assassinado na madrugada de sexta-feira para sábado, em Londres.

Bis era um talento emergente na cena rap britânica, e fazia parte dos Harlem Spartans, coletivo drill baseado em Kennington, no sul de Londres.

O drill, subgénero do trap nascido em Chicago e que tem desenvolvido, nos últimos anos, uma forte presença no Reino Unido, tem dado que falar pela sua alegada ligação a gangues, criminalidade e violência.

Alguns videoclips de temas drill, que mostravam cenas violentas, foram mesmo apagados pelo YouTube em 2018 a pedido das autoridades britânicas.

Após a sua morte, Bis foi homenageado por vários fãs e figuras da cena drill, com o futebolista inglês Jadon Sancho, jogador do Borussia Dortmund, a partilhar uma fotografia do rapper e a mensagem "descansa em paz".