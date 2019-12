Em abril de 2020, ano em que se celebra o centenário de Amália Rodrigues e os 20 anos de carreira de Mariz,a será publicado um álbum intitulado "Mariza Canta Amália", preenchido com reportório popularizado por Amália Rodrigues.

Quem fez o anúncio foi a própria Mariza, já na parte final do concerto que no sábado encerrou a sua atual digressão, perante uma casa que registava lotação esgotada. Ao longo da noite, Mariza interpretou muitos dos temas mais conhecidos da sua carreira como "Meu Fado Meu", "Rosa Branca", "Primavera", "Barco Negro", "Quem Me Dera" e "Chuva" mas seria antes do encerramento e enquanto dava uma volta à plateia instalada na Altice Arena, que anunciou a publicação de um disco com temas popularizados por Amália.

A noite terminou com "Ò Gente da Minha Terra", com a fadista ainda na plateia e depois de ter cumprimentado algumas das figuras públicas presentes como o primeiro-ministro António Costa, o presidente da Câmara de Lisboa Fernando Medina, o estilista Christian Louboutin ou a fadista Ana Moura, entre muitos outros anónimos.

Em palco, Mariza foi acompanhada por José Manuel Neto (guitarra portuguesa), Pedro Jóia (guitarra), Yami Aloelela (viola baixo), João Frade (acordeão) e Vicky Marques (percussão).