A identidade do "Tortilla Man", o novo percussionista dos Slipknot, parece ter sido finalmente desvendada após meses de especulação por parte dos fãs.

Um novo vídeo filmado de forma amadora por um fã dos Slipknot alimenta a teoria de que o "Tortilla Man" é Michael Pfaff, multi-instrumentista que tocou com Shawn "Clown" Crahan nos Dirty Little Rabbits.

Em entrevistas anteriores, o guitarrista Jim Root referiu-se ao novo membro como "um pianista de classe mundial" e "um grande percussionista", o que levou muitos a apontar para Pfaff.

No vídeo, um indivíduo bastante parecido com Michael Pfaff pode ser visto juntamente com o resto da banda, num aeroporto, após a chegada desta ao México.

Veja aqui: