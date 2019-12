Os AC/DC vão mesmo voltar aos palcos com o vocalista Brian Johnson e o baterista Phil Rudd. Quem o escreve é a Loudwire, baseando-se no testemunho de dois músicos diferentes.

Um deles é Nergal, vocalista da banda de black metal polaca Behemoth. "Sei que vai haver um novo álbum dos AC/DC, com gravações do Malcolm Young", explicou, em entrevista à Loudwire.

"Não espero nada mais que ritmo e as guitarras do Angus e do Malcolm. Nada para além disso. E [Brian Johnson] voltou à banda", continuou.

Declarações confirmadas também por Dee Snider, dos Twisted Sister, que acrescenta que Phil Rudd, baterista que saiu da banda em 2015, está de regresso.

"Os quatro membros reuniram-se para trabalhar em faixas gravadas pelo Malcolm, quando ele ainda estava vivo. O sobrinho do Malcolm, o Stevie Young, vai substituí-lo. É o mais próximo que teremos da banda original", comentou, nas redes sociais, em resposta a um fã.