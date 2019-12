Os Pearl Jam anunciaram esta semana uma nova digressão europeia. A banda de Eddie Vedder irá passar por países como Alemanha, Bélgica, Itália, França e Holanda, tendo Portugal ficado de fora.

Se o regresso dos Pearl Jam ao velho continente é sempre motivo de gáudio para os fãs, as bandas que farão as primeiras partes constituem um verdadeiro luxo: Pixies, Idles e White Reaper.

Os Pixies e os Idles atuarão em Portugal em 2020, ambos no festival de Paredes de Coura. Já os White Reaper, menos conhecidos do grande público, são uma banda rock originária do estado do Kentucky, e lançaram já três álbuns de estúdio numa carreira de cinco anos, o último dos quais "You Deserve Love", em outubro.

No entanto, estas bandas não subirão ao palco em todos os espetáculos dos Pearl Jam pela Europa; os Pixies só os acompanharão em duas datas, ao passo que os Idles atuarão em três e os White Reaper em sete.

Confira aqui todas as datas da nova digressão dos Pearl Jam e das bandas que os acompanharão:

23/6 - Frankfurt, Alemanha - Festhalle (c/ Idles)

25/6 - Berlim, Alemanha - Waldbühne (c/ Idles)

27/6 - Estocolmo, Suécia - Lollapalooza

29/6 - Copenhaga, Dinamarca - Royal Arena (c/ Idles)

02/7 - Werchter, Bélgica - Rock Werchter

05/7 - Imola, Itália - Autódromo Internacional Enzo e Dino Ferrari (c/ Pixies)

07/7 - Viena, Áustria - Wiener Stadthalle (c/ White Reaper)

10/7 - Londres, Reino Unido - BST Hyde Park (c/ Pixies e White Reaper)

13/7 - Cracóvia, Polónia - Tauron Arena (c/ White Reaper)

15/7 - Budapeste, Hungria - Budapest Arena (c/ White Reaper)

17/7 - Zurique, Suíça - Hallenstadion (c/ White Reaper)

19/7 - Paris, França - Lollapalooza (c/ White Reaper)

21/7 - Amesterdão, Holanda - Ziggo Dome (c/ White Reaper)