A revista Forbes divulgou uma lista com os músicos que mais ganharam dinheiro em 2019.

Sem surpresas, o top 10 é ocupado pelos grandes nomes da pop e do hip-hop, mas há um regresso de "peso": os Metallica, que ficaram em 10º lugar, tendo amealhado mais de 61 milhões de euros ao longo do ano.

O primeiro lugar coube a Taylor Swift, que Portugal irá conhecer melhor em 2020 (irá estrear-se por cá com um concerto no NOS Alive), e que ganhou mais de 167 milhões de euros. Segue-se-lhe o seu maior "rival", Kanye West, com 135 milhões.

Estes números referem-se não só ao dinheiro que estes artistas ganharam com a sua música e os seus concertos, mas também ao que ganharam com os seus negócios pessoais - como é o caso do rapper Diddy, que não lança um álbum desde 2010 mas que está constantemente nestas listas.

Veja aqui a lista da Forbes dos que mais dinheiro ganharam em 2019:

10 - Metallica, 61 milhões

9 - Diddy, 63 milhões

8 - Drake, 67 milhões

6 (empate) - Beyoncé, 73 milhões

6 (empate) - Jay-Z, 73 milhões

5 - Elton John, 75 milhões

4 - The Eagles, 90 milhões

3 - Ed Sheeran, 99 milhões

2 - Kanye West, 135 milhões

1 - Taylor Swift, 167 milhões