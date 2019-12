O website Discogs, plataforma de compra e venda de discos novos e em segunda mão, elaborou uma lista com aqueles que considera serem os álbuns mais tristes de todos os tempos.

A lista foi feita a partir das escolhas dos colaboradores do Discogs, e cingiu-se a um por artista - ou seja, não há artistas "repetidos".

Da lista fazem parte nomes como Beck, Joy Division, Portishead, Nico, Bon Iver, David Bowie, Radiohead ou This Mortal Coil, entre muitos outros, e até inclui dois álbuns lançados este ano: "Ghosteen", de Nick Cave, e "Purple Mountains", da banda de David Berman com o mesmo nome.

Confira aqui a lista:

Beck – Sea Change (2002)

Big Star – 3rd / Sister Lovers (1975)

Bon Iver – For Emma, Forever Ago (2008)

Bonnie “Prince” Billy – I See A Darkness (1999)

Cat Power – Moon Pix (1998)

Codeine – Frigid Stars LP (1990)

David Bowie – ★ (Blackstar) (2016)

Elliott Smith – Either/Or (1997)

Grandaddy – The Sophtware Slump (2000)

Grouper – Ruins (2014)

Interpol – Turn On The Bright Lights (2002)

James Blake – James Blake (2011)

Joy Division – Unknown Pleasures (1979)

Leonard Cohen – Songs Of Love And Hate (1970)

Lisa Germano – Geek The Girl (1994)

Lou Reed – Berlin (1973)

Low – I Could Live In Hope (1993)

Mount Eerie – A Crow Looked At Me (2017)

Nick Cave & The Bad Seeds – Ghosteen (2019)

Nick Drake – Pink Moon (1972)

Nico – Desertshore (1970)

PJ Harvey – White Chalk (2007)

Portishead – Dummy (1994)

Purple Mountains – Purple Mountains (2019)

Red House Painters – Down Colorful Hill (1992)

Radiohead – A Moon Shaped Pool (2016)

Smog – The Doctor Came At Dawn (1996)

Songs: Ohia – Ghost Tropic (2000)

Sparklehorse – It’s A Wonderful Life (2001)

Sufjan Stevens – Carrie & Lowell (2015)

The Antlers – Hospice (2009)

The Cure – Faith (1981)

This Mortal Coil – It’ll End In Tears (1984)

Vic Chesnutt – About To Choke (1996)

William Basinski – The Disintegration Loops (2002)