Foram reveladas as causas da morte de Rowland "Boon" Gould, antigo guitarrista dos Level 42, que foi encontrado morto em sua casa no passado mês de abril.

"Boon", de 64 anos, pôs termo à própria vida. Segundo a BBC, o músico disse aos médicos que sofreu de depressão durante toda a vida, pouco após lhe ter sido diagnosticado transtorno bipolar.

A médica legista encarregue do caso explicou que "Boon" "tinha uma história difícil e complexa, que afetou de forma adversa a sua saúde mental. Lidou com estes problemas sem ser completamente honesto com a sua família e amigos, sobre o nível de sofrimento pelo qual estava a passar".

A mesma médica acrescentou que o músico tentou várias formas diferentes de terapia, mas nenhuma resultou. A sua morte foi, por isso, resultado "do seu desejo de não querer incomodar os outros e da natureza dos seus problemas, juntamente com uma tendência para se auto-medicar".

"Boon" fez parte dos Level 42 entre 1979 e 1987, saindo devido a "exaustão" e em conflito com a nova sonoridade da banda, bastante mais pop que no início.