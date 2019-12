Billie Eilish acredita que Donald Trump irá ser reeleito presidente dos Estados Unidos, em 2020.

A cantora irá cumprir em breve 18 anos, o que significa que irá poder votar nas próximas eleições presidenciais. Ao jornal Los Angeles Times, Eilish explicou que pretende manter-se politicamente ativa.

"Estou preocupada [com as eleições de 2020]", disse. "Acho que o idiota do Trump vai ser reeleito e isso parte-me o coração. Há gente que adora pessoas horríveis. É estranho".

A cantora ainda não sabe qual será o seu candidato em 2020, mas prometeu analisá-los a fundo. E acrescentou: "É divertido que muitos adultos pensem que sabem o que é certo".

Recorde-se que Billie Eilish irá regressar a Portugal em 2020 ,para uma atuação no festival NOS Alive, a 10 de julho.