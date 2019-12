O multi-instrumentista e compositor francês Yann Tiersen, que o mundo ficou a conhecer melhor com a banda sonora do filme “O Fabuloso Destino de Amélie”, de 2001, edita esta sexta-feira “Portrait”, uma coletânea de 25 canções que inclui regravações de alguns dos seus clássicos, como ‘The Waltz of the Monsters’ ou ‘Rue des Cascades’, mas também três novas composições: ‘Closer’, uma colaboração com Blonde Redhead; ‘Diouz Na Noz’, com Emilie Tiersen e Ólavur Jákupsson; e ‘Thinking Like a Mountain’, com John Grant e Stephen O’Malley dos Sunn O))).

Gravado ao vivo, com músicos, nos estúdios The Eskal, na ilha de Ouessant, pertença do próprio Tiersen, o registo foi totalmente captado de forma analógica e será editado em triplo vinil, duplo CD, cassete e digitalmente. “Limitar as nossas capacidades à manipulação digital e overdub ou fazer alterações depois de escolher um trilho criativo dotou o processo de gravação de energia e uma maravilhosa tensão, algo que senti que estava a perder-se com as possibilidades ilimitadas da gravação digital”, explica o músico no comunicado do disco, “não traduzir os sons para 1 e 0 mantém a música no mundo real”.

Além das colaborações acima mencionadas, o disco conta também com a participação de Gruff Rhys dos Super Furry Animals na canção ‘Monochrome’ e com a prestação dos músicos que acompanham Tiersen ao vivo em vários temas, casos de Emilie Tiersen, Ólavur Jákupsson e Jens L Thomsen. “Foi tão bom ter pessoas no estúdio. É para isso que ele serve”, diz, “nos dias que correm, as colaborações são frequentemente troca de ficheiros, o que é bom, mas é tão bom fazer tudo de forma analógica e ter artistas comigo em estúdio”.

As reinterpretações de temas que marcam o percurso do francês vão do disco de estreia “The Waltz of the Monsters” de 1995 até aos mais recentes “EUSA” (2016) e “All”, editado em fevereiro deste ano. A intenção de voltar a gravar temas antigos prendeu-se com várias razões. Se por um lado atualizou canções gravadas nos anos 90, por outro devolveu a algumas delas o seu significado inicial, “as pessoas pareciam tê-las entendido quando saíram, mas a utilização da minha música para propósitos cinematográficas colocou uma espécie de falsa máscara na cara do monstro. Sinto que ‘Portrait’ devolve o contexto aos meus temas para que assim as pessoas possam ouvir a minha música e vê-la pelo que ela é e não por aquilo para que tem sido usada”.

Uma dessas canções é ‘Comptine d’Un Autre Été (L’Après-Midi)’, incluída na banda sonora de “Amélie”: “sinto que redescobri essa canção e que podia tocá-la de uma forma mais pessoal, ligando-a à minha própria vida em Ouessant. É bom tê-la de volta”. Além de "O Fabuloso Destino de Amélie", Tiersen viu a sua música marcar presença nos filmes "A Vida Sonhada dos Anjos" (1998), "Alice e Martin" (1998) e "Adeus, Lenine!" (2003). Assista ao curto documentário sobre a gravação de ‘Portrait’ nos estúdios de Tiersen.

Consulte abaixo o alinhamento de “Portrait”.

1. Introductory Movement (featuring Stephen O’Malley)

2. The Long Road (La Longue Route)

3. Monochrome (featuring Gruff Rhys)

4. Chapter 19 (featuring Ólavur Jákupsson)

5. Rue des Cascades (featuring Ólavur Jákupsson)

6. The Old Man Still Wants It

7. Gwennilied (featuring Emilie Tiersen)

8. Prad (featuring Stephen O’Malley)

9. Diouz An Noz (featuring Emilie Tiersen & Ólavur Jákupsson)

10. Porz Goret

11. La Dispute

12. Pell (featuring Emilie Tiersen)

13. Erc’h (featuring Ólavur Jákupsson)

14. The Wire (Sur le Fil)

15. The Waltz of the Monsters (featuring Emilie Tiersen)

16. Closer (featuring Blonde Redhead)

17. Naval

18. The Jetty

19. Koad (featuring Ólavur Jákupsson)

20. Prayer No.2

21. Gronjord (featuring Ólavur Jákupsson)

22. Kala (featuring Ólavur Jákupsson)

23. Comptine d’Un Autre Été (L’Après-Midi)

24. Tempelhof (Part 2)

25. Thinking Like A Mountain (Feat. John Grant & Stephen O’Malley)