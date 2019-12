Matty Healy, vocalista dos The 1975, recordou o momento em que beijou um fã na boca e mostrou a bandeira gay durante um concerto no Dubai, este verão, explicando que quase foi preso e que ficou com receio de ter deixado o admirador em maus lençóis. Em entrevista à revista Attitude, o cantor disse: "foi espontâneo. Antes do concerto, deram-me uma lista de coisas que tinha 'permissão' para fazer e fiquei ali no camarim a pensar 'não me contratem se depois me vão dar esta lista de exigências. Vi-me naquela situação e pensei 'oh Deus, estou a aceitar dinheiro de um governo com o qual não concordo'".

No Dubai, a homossexualidade é ilegal e pode ser punida com uma pena de prisão até 10 anos. "Tenho uma bandeira gay gigante e em todos os concertos canto um tema chamado 'Loving Someone', que se tornou uma espécie de hino para todos os nossos fãs LGBTQ", acrescenta Healy, "dizem-me que não posso fazer isso, portanto disse ao tipo que trata da iluminação, o Darren: 'vamos fazê-lo. Vai acontecer. O que nos vão fazer? Prender-nos?'". Assim que os músicos levantaram a bandeira, a polícia correu para os bastidores do concerto: "disseram que precisavam de me tirar do palco e prender-me".

Foi nesse exato momento, enquanto a polícia estava distraída, que Healy beijou o fã: "ele tinha um cartaz que dizia: 'casas comigo?'. Eu disse-lhe 'não posso casar contigo... mas posso dar-te um abraço'. Era um rapaz muito querido e não me largava, dizendo 'obrigado' e todas essas coisas. Quando me tentei libertar ele perguntou 'dás-me um beijo?'. Eu disse claro que sim, dei-lhe o beijo e ele depois virou-se e beijou o namorado".

"A minha equipa de segurança conseguiu distraí-los enquanto eu saía de palco. Eles não sabiam em que hotel nós estávamos a ficar e mudámos os voos para irmos para o Japão mais cedo do que estava planeado". O artista diz que apesar de ter conseguido escapar à polícia, começou a ser inundado de críticas pelo facto de poder ter deixado o fã a braços com a justiça. No entanto, conseguiu chegar até ele através do Twitter e enviou mensagem: "'estás bem?'. Ele respondeu 'como assim? Estamos num bar, foi a melhor noite da minha vida', e depois começou a enviar-me selfies".

Recorde-se que os The 1975 passaram por Portugal este ano, tendo atuado no festival Super Bock Super Rock, e regressam em 2020 para um concerto na Altice Arena, em Lisboa, a 7 de março.