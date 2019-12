Rematando uma semana que já nos tinha trazido o novo single de Noiserv e, hoje, o primeiro avanço para o álbum de estreia dos Fado Bicha, são várias as novidades com carimbo nacional a chegarem esta neste arranque de dezembro: entre o dueto de Cláudia Pascoal com Samuel Úria e mais um single do rapper 9 Miller e outro de Virgul, destacamos o álbum de homenagem a Amália "Com que Voz - Uma Canção para Amália". Ouça e veja os vídeos que lhe apresentamos de seguida.

Vários - "Com Que Voz - Uma Canção para Amália"

Marcando os 20 anos da morte de Amália, chega esta sexta-feira um álbum de homenagem que reúne reinterpretações de alguns dos temas mais emblemáticos da fadista por nomes como Salvador Sobral e André Santos ('Maria Lisboa'), António Manuel Ribeiro ('Povo que Lavas no Rio'), Carolina Deslandes ('Por que Voltas de que Lei') ou 'Best Youth' (Primavera). Ouça "Com que Voz - Uma Canção para Amália".

Virgul - 'Cada Um no Seu Lugar'

Sucedendo a 'Difícil Demais', o novo single de Virgul é mais um avanço para um novo álbum, a ser editado no próximo ano. Coescrita por Virgul, Alex D'Alva Teixeira e Ben Monteiro, a canção conta com produção de Stego, Edu, Ben Monteiro e RedMojo. O vídeo, que pode ver abaixo, conta com a participação da atriz Beatriz Moniz Ramos.

Cláudia Pascoal - 'Viver' (com Samuel Úria)

Em dueto com Samuel Úria, Cláudia Pascoal regressa com 'Viver', canção a ser incluída no vindouro álbum da artista que venceu o Festival da Canção de 2018 ao lado de Isaura. O tema, da autoria de Úria, "é uma viagem nas contradições e desequilíbrios que nos fazem andar para a frente", explica a cantora no comunicado de imprensa. A estreia nos longa-duração está agendada para 2020 e conta com produção de Tiago Bettencourt.

9 Miller - 'Problemas'

O novo single de 9 Miller, que conta com a colaboração de Kombat, é mais um avanço para o álbum de estreia do rapper, que tem edição agendada para o próximo ano. Em 'Problemas', que sucede a 'De Volta', regressa "às temáticas mais densas, sempre autobiográficas".

Dianna - 'Como Antes'

'Como Antes' marcou a estreia do projeto Dianna, da cantora Diana Monteiro, e chega agora o novo vídeo para o tema cantado em espanhol. Entre o reggaeton e o hip-hop, a canção conta com produção do dominicano Dimelo Brasa, que se tornou conhecido ao colaborar com artistas como Anitta, J Balvin ou Jennifer Lopez.