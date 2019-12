Os U2 deram esta semana dois concertos em Tóquio, com uma surpresa a marcar a segunda noite de espetáculo.

Como forma de homenagear Tetsu Nakamura, médico da ONG Peshwar-kai que foi morto durante uma missão no Afeganistão, a banda irlandesa interpretou uma versão de 'The Boxer', tema clássico de Simon & Garfunkel, misturada com 'Bad'.

"Esta noite queremos transcender. Vamos transformar esta arena numa catedral", afirmou Bono, antes de elogiar Nakamura e de se "atirar" à canção.

Veja o vídeo desse momento: