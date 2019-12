Os norte-americanos Local Natives são a nova confirmação para o cartaz do festival Super Bock Super Rock. A banda de Los Angeles irá atuar no Palco EDP, no dia 18 de julho.

Para aquele que será o seu regresso a Portugal, os Local Natives trarão na bagagem os temas de "Violet Street", o seu quarto trabalho de estúdio, editado em abril deste ano.

Os Local Natives juntam-se, assim, aos já confirmados A$AP Rocky, Foals e Kali Uchis no cartaz do Super Bock Super Rock.

O festival terá lugar de 16 a 18 de julho na Herdade do Cabeço da Flauta, no Meco, com organização a cargo da Música no Coração. Os passes para o festival estão à venda por 95 euros.