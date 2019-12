Os Linda Martini vão atuar nos Coliseus de Lisboa e Porto em janeiro e fevereiro de 2020, respetivamente. A 31 de janeiro de 2020, os Linda Martini atuam no Coliseu de Lisboa, seguindo para o do Porto a 13 de fevereiro. A banda lisboeta anuncia também que terá novo álbum no próximo ano.

"Lançámos o disco 'Linda Martini' em 2018", assinala o grupo de André Henriques, Cláudia Guerreiro, Pedro Geraldes e Hélio Morais em comunicado enviado pelo seu management, Metrónomo. "Noite após noite celebrámos estas canções, a nossa amizade e o carinho de quem nos recebeu na sua cidade, no seu clube, teatro, festival", prossegue. "Agora que estamos a compor o próximo disco", concretiza, "queremos fechar este ciclo convosco nos Coliseus de Lisboa e Porto".

Os bilhetes para estes espetáculos custam entre 20 e 25 euros, principiando os mesmos às 21h30.