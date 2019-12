Os Fado Bicha divulgaram hoje primeiro single, e respetivo vídeo, do álbum de estreia: 'Lila Fadista' antecipa "Ocupação", longa-duração a ser editado em meados de 2020, com produção de Moullinex. A dupla composta por Lila Fadista e João Caçador dedica o vídeo a Lara Crespo, ativista pelos direitos das pessoas trans em Portugal, que se suicidou em setembro passado.

"Os dois músicos dão vida a uma série de cenários oníricos, por elxs concebidos, que representam vivências associadas à experiência de um corpo e um desejo marcados pela rejeição e pela vergonha", explicam os Fado Bicho em comunicado de imprensa. Com realização de Tiago Leão, o vídeo resulta da campanha de crowdfuning "Mais Fado, Mais Bicha" para a gravação do álbum criada há um mês e que ficará ativa até ao dia 10 de dezembro.

'Lila Fadista', uma adaptação de 'Júlia Fadista', fado escrito por Leonel Vilar e Joaquim Pimentel', integra assim um álbum para cujo título é explicado pela "criação e exploração de um espaço artístico que não existia e que tem feito com que expandam as fronteiras do que pode ser sentido e entendido como fado para novos territórios temáticos, líricos e musicais". Recorde aqui a entrevista da BLITZ aos Fado Bicha e veja o vídeo de 'Lila Fadista' abaixo.