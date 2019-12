Bryan Adams regressa a Portugal para dois concertos esgotados esta sexta (6 de dezembro) e sábado (7 de dezembro). O músico canadiano traz a digressão do seu mais recente disco, "Shine a Light", hoje à Altice Arena, em Lisboa, e amanhã ao Altice Fórum, em Braga. Ambos os espetáculos têm início agendado para as 21h00 e marcam as primeiras atuações de Adams em solo nacional desde janeiro de 2016, mês em que atuou em Lisboa e Gondomar.

Além de trazer as canções do álbum "Shine a Light", que editou em março passado e conta com a colaboração de Ed Sheeran no tema que lhe dá nome, o músico não vai, claro, esquecer as canções que pontuam a sua carreira, com mais de 40 anos, de sucesso: casos de 'Run to You', 'Heaven', '(Everything I Do) I Do It for You' ou 'Summer of '69'.

Haverá ainda, certamente, tempo para Adams apresentar alguns temas do EP de Natal que acaba de editar e que inclui uma canção original, 'Joe and Mary', bem como o clássico 'Must Be Santa', 'Christmas Time', 'Reggae Christmas' e 'Merry Christmas'. Veja abaixo o alinhamento provável dos espetáculos em Portugal.

'The Last Night on Earth'

'Somebody'

'Can't Stop This Thing We Started'

'Run to You'

'Shine a Light'

'Heaven'

'Go Down Rockin''

'It's Only Love'

'Cloud #9'

'You Belong to Me'

'Have You Ever Really Loved a Woman?'

'Here I Am'

'When You're Gone'

'(Everything I Do) I Do It for You'

'Back to You'

'The Only Thing That Looks Good on Me Is You'

'Cuts Like a Knife'

'18 til I Die'

'I'm Ready'

'One Night Love Affair'

'Please Forgive Me'

'Summer of '69'

Encore:

'I Could Get Used to This'

'I Fought the Law' (versão dos The Crickets)

'Straight From the Heart'

'All for Love'

'Let's Make a Night to Remember'