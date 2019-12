Nesta edição especial da BLITZ de 148 páginas apresentamos-lhe tudo o que vai ficar para a história do ano que se apresta para chegar ao fim. Um anuário onde cabe tudo o que mais se destacou em 2019, nas bancas este sábado, 7 de dezembro.

Damos natural destaque aos 100 Melhores Álbuns de 2018 – entre nacionais e internacionais – bem como as reedições e as antologias mais importantes, os fenómenos, os acontecimentos e as figuras que marcaram o ano. Nick Cave, que trazemos à capa, é uma delas, tendo em 2019 lançado o elogiado “Ghosteen”.

Fruto de uma muito bem-sucedida biopic, António Variações voltou à ordem do dia no ano em que apagaria 75 velas. Um acontecimento de 2019 que celebramos apropriadamente.

Em mais um ano recheado de espetáculos ao vivo nos palcos portugueses, percorremos os concertos e festivais que merecem ser recordados. De Eddie Vedder aos Tool, de Billie Eilish à despedida de Carlos do Carmo. Do Alive ao Super Bock Super Rock, com passagens por Paredes de Coura, Vilar de Mouros e Primavera Sound.

Não esquecemos as entrevistas com nomes que se salientaram no ano que passou, como Lena d'Água, protagonista de um regresso perfeito aos discos (“Desalmadamente” é um dos álbuns mais estimados de 2019), Conan Osiris, vencedor do Festival da Canção (e com estreia marcada para o Coliseu de Lisboa em dezembro), José Cid, vencedor de um Grammy latino por Excelência Musical, e Ornatos Violeta, artífices do regresso aos palcos mais saudado do ano na música em Portugal.

Revelações como o fenómeno adolescente Billie Eilish (em entrevista exclusiva realizada em setembro, aquando da estreia em Portugal) e os punk rockers ingleses IDLES (que também estiveram por cá em 2019, tendo já marcado regresso para o próximo ano) passam pelas 148 páginas desta revista.

Nesta edição assinalamos os maiores marcos do ano com artigos de fundo, como é o caso daquele que apresenta a “tropa de elite portuguesa”, produtores nacionais que estão a dar cartas lá fora, os magníficos feitos do recém-septuagenário Bruce Springsteen, o fim dos Dead Combo ou o livro que Prince desejaria ter acabado.

Lembramos também quem já partiu, como José Mário Branco, João Gilberto, Scott Walker ou Keith Flint.

A BLITZ Melhores de 2019 tem o preço de €4,90 e chega às bancas sábado, 7 de dezembro.