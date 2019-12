Alanis Morissette passou esta semana pelo programa de televisão do comediante Jimmy Fallon, tendo participado numa espécie de concerto-surpresa no metro de Nova Iorque.

A cantora disfarçou-se a rigor e, com Fallon, interpretou o clássico de Natal 'Little Drummer Boy' para o público que ia passando e que, ao início, não os reconheceu.

A voz de Alanis foi, no entanto, impossível de disfarçar; logo a seguir, foram muitos os que juntaram para ver a autora de "Jagged Little Pill" a cantar 'You Oughta Know'. Veja o vídeo: