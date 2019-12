Os Aerosmith têm reencontro marcado com o público português em 2020. A banda norte-americana irá dar um concerto na Altice Arena, em Lisboa, no dia 6 de julho.

Este concerto faz parte da sua nova digressão europeia, que passará por países como Itália, Bélgica, França e Espanha e que tem como objetivo celebrar os 50 anos da banda de Steven Tyler.

De fora não deverão ficar temas clássicos como 'Walk This Way', 'Dream On' ou 'I Don't Want to Miss a Thing', naquele que será o quarto concerto dos Aerosmith por terras lusas. O mais recente espetáculo dos norte-americanos no nosso país data de junho de 2017 na mesma sala.

Os bilhetes para o espetáculo serão colocados à venda a partir do próximo dia 13 de dezembro.

Preços:

Golden Circle * 95€

Plateia em Pé* 70€

Balcão 1 (i) * 95€

Balcão 1 (ii) * 85€

Balcão 1 (i) Visibilidade Reduzida * 80€

Balcão 1 (ii )Visibilidade Reduzida * 75€

Balcão 2 * 59€

Mob Condicionada * 59€