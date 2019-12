Os Ornatos Violeta dão esta noite, 6 de dezembro, o último concerto da sua digressão comemorativa dos 20 anos do álbum “O Monstro Precisa de Amigos”, lançado originalmente em novembro de 1999 e recentemente alvo de uma reedição luxuosa, em CD, vinil e cassete.

O derradeiro concerto desta segunda reunião da banda do Porto acontece no Campo Pequeno, em Lisboa, pelas 21h30.

À semelhança do que aconteceu no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, o espetáculo terá o formato 360º, ou seja, o palco estará no centro da plateia.

Além de celebrar as canções de “O Monstro Precisa de Amigos”, o segundo e último álbum dos Ornatos Violeta, o espetáculo poderá também contemplar alguns temas do primeiro disco, “Cão!”, como aconteceu no Porto. Na Invicta, o quinteto deu dois concertos esgotados, passando por 'Raquel', 'Dama do Sinal' ou 'Punk Moda Funk', do seu álbum de estreia.

Em entrevista à BLITZ, Manel Cruz olhou com alegria para este ano que agora termina, durante o qual deu vários concertos com os Ornatos Violeta e também a solo.

“Nos Ornatos foi fantástico. Acima de tudo, o que eu tiro daqui é a nossa amizade ter sobrevivido estes anos todos e estar, acho eu, melhor que nunca”, considera o vocalista.

“Mais do que no outro regresso, eu senti que isto estava mesmo a acontecer agora! Até há coisas das músicas que estou a reviver, na fase da vida em que estou. E depois há uma ligação entre nós muito menos expectante, muito mais de usufruir o momento e constatar que o nosso passado já é passado, ou seja, estamos a viver uma vida nova, com muito carinho uns pelos outros. Se no outro regresso senti que as coisas estavam resolvidas, neste momento sinto que já nem é um assunto”, acrescentou. “Somos amigos a curtir a sorte que tivemos”.



Depois de uma reunião que passou por vários festivais (NOS Alive, Meo Marés Vivas e Festival F), além de pelos Açores, Porto e Lisboa, os Ornatos Violeta são um dos destaques da BLITZ especial que chega às bancas este sábado, 6 de dezembro. Nesta revista, Manel Cruz, Peixe, Elísio Donas, Nuno Prata e Kinörm são entrevistados e fotografados na sua sala de ensaios, no Porto.