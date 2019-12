Um estudo levado a cabo pelo website de venda de bilhetes TickX concluiu que os Slipknot são a banda mais escutada por alguém que se sinta zangado.

O TickX recorreu a dados fornecidos pelo Spotify, de forma a determinar quais os artistas mais populares em playlists referentes a sensações particulares, como a ira.

A canção mais popular nessa situação é 'Down With the Sickness', dos Disturbed, mas o top 5 é ocupado por dois temas dos Slipknot.

O estudo permitiu, também, perceber qual a "anatomia" de uma canção "zangada", baseando-se no número de batidas por minuto (130, em média), na duração (3 minutos e 47 segundos) e no ano de edição (2007).

Eis as canções e os artistas que mais se ouvem no Spotify em momentos de fúria:

Artistas

1. Slipknot

2. Three Days Grace

3. Linkin Park

4. Disturbed

5. Avenged Sevenfold

Canções

1. Disturbed – Down With The Sickness

2. Three Days Grace – I Hate Everything About You

3. Slipknot – Duality

4. Trapt – Headstrong

5. Slipknot – Before I Forget