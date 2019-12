O YouTube divulgou a lista dos vídeos mais populares em Portugal ao longo de 2019, realçando a música.

Entre os 10 videoclips mais populares ao longo do último ano, só um não é cantado em português, numa lista que é composta sobretudo por músicos ligados ao hip-hop e R&B nacional. O serviço de streaming explica que "a classificação final de um vídeo na lista é determinada por uma combinação de vários fatores (gostos, partilhas e comentários), incluindo a velocidade do crescimento do vídeo e se o mesmo continua a atrair atenção ao longo do tempo".

Seguindo estas métricas, a cantora brasileira Anitta ocupa o primeiro lugar com 'Terremoto', tema no qual colabora com MC Kevinho, seguindo-se os Wet Bed Gang, com 'Bairro' e Plutónio, com 'Meu Deus'.

Segundo o YouTube, "o top 10 de 2019 é a prova que os ritmos em português estão a ter um maior sucesso", acentuando-se em 2019 uma tendência o para desaparecimento de artistas que não cantam na nossa língua.

Veja a lista:

1. Anitta & MC Kevinho - Terremoto

2. Wet Bed Gang - Bairro

3. Plutónio - Meu Deus

4. Deedz B & Deejay Télio - Meu Ego

5. Matias Damásio - Teu Olhar

6. Nenny - Sushi

7. Deejay Télio - Com Licença (feat. Bispo)

8. Djodje - Atrevido

9. Daddy Yankee & Snow - Con Calma

10. Plutónio - 1 de Abril