O NOS Alive anunciou hoje, em conferência de imprensa, que o festival terá, em 2020, quatro dias e não três, tendo confirmado Kendrick Lamar para a data extra, 8 de julho.

O rapper norte-americano não será o único a atuar no primeiro dia e todos os palcos estarão em funcionamento, havendo mais artistas para anunciar em breve - a única diferença, segundo a organização, reside no facto de o recinto fechar mais cedo do que nos outros dias.

Os bilhetes para a o dia extra são hoje colocados à venda, e a promotora Everything is New confirmou também dois novos passes: um de três dias para 8, 9 e 10 de julho e outro de quatro dias (passe geral) para 8, 9, 10 e 11 de julho.

Mantendo o preço do bilhete para dia 8 nos €69,00, como os outros ingressos diários, e o novo passe de três dias nos €159,00, a organização confirma que o passe de quatro dias (portanto, o passe para todos os dias do festival) tem o preço de €189,00.

Contactada pela BLITZ, a organização remeteu para esclarecimento posterior a questão que, de imediato, se interpõe: em que moldes poderá proceder quem adquiriu o passe já existente de três dias, no sentido de uma eventual troca pelo de quatro ou pelo de três com a data extra. Esta questão coloca-se porque a soma do passe de três dias pré-existente e o bilhete da data agora anunciada perfaz um valor superior ao do novo passe de quatro dias.

Atualizado às 16h30:

A promotora Everything Is New esclarece que os portadores do passe já adquirido poderão ser atualizados para o novo ingresso de quatro dias, mediante o pagamento do valor em falta até se perfazer o preço do novo passe, sob disponibilidade de stock. Por exemplo, quem tiver adquirido o passe já existente de 159 euros (3 dias) poderá desembolsar mais 30 euros e ficar com o passe de 189 euros (4 dias). Contudo, o passe de 3 dias que já existia não poderá ser trocado pelo passe de 3 dias que inclui a data extra, 8 de julho. A opção de troca, segundo a organização, está apenas disponível para quem quiser ir a todos os dias do festival.