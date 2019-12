Os Slayer despediram-se dos palcos, colocando um ponto final numa carreira com quase 40 anos com um concerto em Inglewood, no estado da Califórnia.

Ao terminarem o concerto com o clássico 'Angel of Death', os Slayer juntaram-se para tirar algumas fotografias com o público, e o baixista e vocalista Tom Araya fez um discurso improvisado e sentido.

"Muito obrigado por partilharem o vosso tempo connosco", disse. "Vou sentir a vossa falta. Mas, mais importante ainda, quero agradecer-vos por fazerem parte da minha vida. Fiquem bem".

Veja o video da despedida dos Slayer: