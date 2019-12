Billie Eilish acaba de divulgar o vídeo de 'Xanny', mais recente single retirado do seu álbum de estreia, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?". A canção torna-se assim a sétima retirada do registo, depois de 'You Should See Me in a Crown', 'When the Party's Over', 'Bury a Friend', 'Wish You Were Gay', 'Bad Guy' e 'All the Good Girls Go to Hell'.

Recorde-se que a artista norte-americana de 17 anos divulgou recentemente uma canção inédita, 'Everything I Wanted', tendo também prometido um outro inédito para breve. No vídeo, que marca a estreia da artista na realização, Eilish surge sentada, sozinha, num banco de jardim, sendo depois "atacada" na cara por uma série de cigarros acesos.

Eilish estreou-se em palcos nacionais com um concerto esgotado na Altice Arena, em setembro passado (recorde a reportagem da BLITZ seguindo o link), e regressa a Portugal no próximo ano para atuar no festival NOS Alive no dia 10 de julho.