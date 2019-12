O NOS Alive terá mais um dia, 8 de julho, confirmou esta quinta-feira a Everything Is New na apresentação do festival, no Palácio dos Anjos, em Algés. Começará, portanto, mais cedo.

Kendrick Lamar atuará nesse dia agora acrescentado, que - à semelhança dos restantes - terá todos os palcos a funcionar. O festival encerra, contudo, mais cedo nesse dia de arranque.

Também anunciada foi a atuação de Angel Olsen a 10 de julho.

Haverá um passe de quatro dias e um passe de três dias (para os dias 8, 9 e 10), à venda a partir desta quinta-feira.

O NOS Alive decorre nos dias 8, 9, 10 e 11 de julho no Passeio Marítimo de Algés. O passe de 3 dias custa 159 euros, enquanto o bilhete diário tem o preço de 69 euros.