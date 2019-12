O cantautor inglês James Arthur é a nova confirmação para o festival MEO Marés Vivas. O músico irá atuar no dia 17 de julho.

James Arthur estará no festival para apresentar "You", o seu terceiro álbum de estúdio, editado no passado mês de outubro.

O músico junta-se, assim, ao conterrâneo Liam Payne, ex-One Direction, que foi a primeira confirmação para o cartaz do MEO Marés Vivas.

O MEO Marés Vivas é organizado pela PEV Entertainment e terá lugar de 17 a 19 de julho, em Vila Nova de Gaia.

Os bilhetes serão colocados à venda no próximo dia 1 de dezembro, a preços que vão dos 38 euros (diário) aos 70 euros (passe). Também existirão passes VIP ao preço de 180 euros.