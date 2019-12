Foi antecipado para as 19h00 o início do espetáculo que junta os suecos Ghost aos norte-americanos All Them Witches e Tribulation na Sala Tejo da Altice Arena, a 10 de dezembro, "pela necessidade de as bandas chegarem mais cedo a Madrid, onde atuam no dia seguinte", comunica a organização.

Esta antecipação de meia hora, sublinha a Prime Artists, "não altera a duração dos concertos".

O espetáculo, esgotado, terá assim os seguintes horários:

Abertura de portas: 18h30

Tribulation: 19h00

All Them Witches: 20h10

Ghost: 21h30

Os Ghost já este ano atuaram em Portugal, na primeira parte do concerto dos Metallica no Estádio do Restelo, a 1 de maio último.