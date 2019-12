Há mais um nome confirmado no cartaz do Super Bock Super Rock.

A norte-americana Kali Uchis dará o seu primeiro concerto em Portugal no festival do Meco, a 18 de julho, revelou hoje a promotora Música no Coração.

Nascida há 25 anos no estado norte-americano da Virginia, Karly-Marina Loaiza, aka Kali Uchis, é filha de colombianos e lançou no ano passado o primeiro álbum, “Isolation”, depois de uma mixtape e de um EP.

Este ano, Kali Uchis deveria ter atuado no NOS Primavera Sound, cancelando o concerto.

Para o Super Bock Super Rock estão já confirmados A$AP Rocky (16 de julho) e Foals (18 de julho).