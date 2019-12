'Fairytale of New York', clássico dos Pogues, foi votada pelos fãs de música do Reino Unido como a canção de Natal mais popular naquele país.

A sondagem partiu da PRS for Music, a principal sociedade de cobrança do Reino Unido no que a royalties e direitos de autor diz respeito.

'Fairytale of New York' mantém-se popular durante a época natalícia, apesar da polémica que a envolve. Há alguns anos que a utilização da palavra "faggot", adjetivo que serve para designar pejorativamente um homossexual, tem sido encarada como um insulto homofóbico.

O excerto em causa:

"You're a bum

You're a punk

You're an old slut on junk

Lying there almost dead on a drip in that bed

You scumbag, you maggot

You cheap lousy faggot

Happy Christmas your arse

I pray God it's our last"

Em 2018, o radialista Eoghan McDermott, da rádio irlandesa RTÉ, enviou uma série de tweets a colegas de profissão, pedindo para que o termo em questão fosse censurado sempre que a canção passasse na rádio.

O vocalista dos Pogues, Shane MacGowan, reagiu à controvérsia, explicando que "a palavra foi usada por uma personagem porque vai de encontro à forma como ela fala, e à sua personalidade. Não é uma pessoa amável".

Apesar disso, 'Fairytale of New York' foi a canção de Natal mais tocada em 50 rádios regionais do Reino Unido em 2018, e superou, nesta sondagem, outros clássicos como 'Last Christmas', dos Wham! (2º lugar), e 'All I Want For Christmas Is You', de Mariah Carey (que surge na 6ª posição, depois de temas de Slade, Bing Crosby e Wizzard).