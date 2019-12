Os ingleses Temples regressam a Lisboa a 16 de março de 2020 para um concerto em nome próprio no Lisboa Ao Vivo, anunciou hoje a promotora Amazing Events. O grupo de Kettering volta assim a solo nacional depois de se ter apresentado na edição do ano passado do festival Super Bock Super Rock.

À venda na sexta-feira (6 de dezembro, a partir das 10h00), os bilhetes custam €23,00 se comprados antecipadamente e €25,00 no dia do espetáculo. Consigo, a banda liderada por James Bagshaw traz o terceiro álbum de estúdio, "Hot Motion", editado no passado mês de setembro.

Os Temples juntaram-se em 2012 e estrearam-se nos longa-duração com o muito elogiado "Sun Structures" dois anos depois. Rapidamente captaram a atenção dos fãs de rock psicadélico com temas como 'Colours to Life', 'Keep in the Dark' ou 'Certainty', do segundo disco, "Volcano", de 2017.