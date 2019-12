A revista Guitar World elegeu Mark Tremonti, dos Alter Bridge, como o melhor guitarrista da década.

A distinção foi dada pouco depois de o solo de Tremonti em 'Bleed It Dry' ter sido escolhido, pelos leitores do website Ultimate Guitar, como o melhor dentro do mesmo período.

Em comunicado, o músico não deixou de expressar a sua satisfação: "Não consigo dizer por palavras o quanto me sinto agradecido, orgulhoso e honrado", escreveu.

"Muitos dos outros guitarristas nesta lista continuam a inspirar-me, e estou orgulhoso por ser considerado um dos seus pares. Obrigado a todos os que tornaram isto possível".

Recorde-se que os Alter Bridge atuam esta sexta-feira na Sala Tejo da Altice Arena, em Lisboa, num concerto cuja hora de início foi entretanto alterada.