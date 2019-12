O ator e cantor sul-coreano Cha In-Ha foi encontrado morto em sua casa. É já a terceira morte no mundo da k-pop no espaço de apenas dois meses.

Cha In-Ha tinha apenas 27 anos e foi membro do grupo k-pop Sunrise U, tendo nos últimos anos apostado também na carreira de ator. Fez parte do elenco da curta-metragem "You", em 2017, e da novela "Love With Flaws".

A sua agência emitiu já um comunicado onde expressa "dor" e "incredulidade" com a notícia.

"Pedimos para que não se espalhem rumores e para que não se emitam relatos especulativos, para que a sua família - que está a passar por uma tristeza enorme devido a esta notícia repentina - possa despedir-se dele em paz", afirmou um porta-voz.

A morte de Cha In-Ha sucede à da cantora Sulli, que foi encontrada morta em outubro, e à da cantora Goo Hara, que morreu em novembro.