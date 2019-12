Os DJs belgas Dimitri Vegas & Like Mike são a primeira confirmação para o festival de música eletrónica RFM SOMNII, avança a promotora Braver Entertainment. O evento regressa à Praia do Relógio, na Figueira da Foz, para a oitava edição, nos dias 10, 11 e 12 de julho do próximo ano, e a dupla atua em dia ainda por divulgar.

Presenças assíduas em festivais nacionais, Dimitri Vegas & Like Mike lideram atualmente a reputada lista de melhores DJs do mundo da revista DJ Mag, tendo vindo a acumular prémios nos últimos anos muito por culpa de singles como 'Higher Place' com Ne-Yo, 'Complicated' com David Guetta e Kiiara ou 'When I Grow Up' com Wiz Khalifa.

Os bilhetes para a oitava edição do RFM SOMNII estão à venda nos locais habituais, custando o passe de três dias €36,55 e o passe de três dias VIP €73,14. Está ainda disponível um pack especial nas lojas FNAC, de edição limitada, ao preço de 39,90, que inclui um passe de três dias, uma t-shirt e acesso rápido ao recinto por uma entrada especial (quem comprar, habilita-se também a ser premiado com um passe VIP).