Chris Martin, vocalista dos ingleses Coldplay, confessou em entrevista à revista Rolling Stone que quando era novo tinha algumas dúvidas sobre a sua orientação sexual e que por isso era "muito homofóbico". "Quando fui para o internato andava de forma engraçada e abanava-me um bocado. Era muito homofóbico porque pensava 'se sou gay, estou lixado até à eternidade' e era um miúdo a descobrir a sexualidade", disse o cantor.

"Pensava 'falvez seja gay, talvez seja isto, talvez seja aquilo, não posso ser isto', portanto estava muito assustado", continua Martin, explicando que tinha colegas "muito hardcore" que lhe diziam "és definitivamente gay" de forma bastante agressiva e que pensava "não sei se sou e mesmo que seja não posso ser porque está errado... Se sou, não posso ser".

O músico diz que as dúvidas só se dissiparam durante a adolescência, quando se virou para a música, e que os seus preconceitos começaram a desaparecer quando teve mais conhecimento do mundo. "Quando tinha uns 15 anos e meio, não sei o que aconteceu, mas fiquei 'e então?' e tudo passou de um momento para o outro. Foi muito interessante, porque estava mais aberto ao mundo e pensei 'muitos dos meus heróis são gay' ou algo do género. O que quer que sejam, não interessa".

Recorde-se que Chris Martin foi casado com a atriz Gwyneth Paltrow, com quem tem dois filhos, entre 2003 e 2016, tendo-se separado em 2014. Neste momento, namora com a também atriz Dakota Johnson. Os Coldplay acabaram de editar um novo álbum, "Everyday Life", um registo que, segundo o músico, fez com que a banda se sentisse mais livre: "é a primeira vez que realmente dissemos o que pensamos sobre algumas coisas. Tentámos ser mais empáticos e termos menos filtros. Não tem filtros nenhuns. É muito cru e puro".