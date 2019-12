Brian May foi submetido a uma intervenção cirúrgica numa perna, partilhando fotografias do pós-operatório nas redes sociais.

"Depois de ter feito um cortezinho no meu gémeo, sinto-me bem!", escreveu. "Em teoria, isso irá libertar a tensão em excesso que tenho no meu calcanhar de Aquiles, e fazer-me sair de uma situação dolorosa, que me tem afetado há meses".

O músico explicou que teve de suportar esse problema durante a última digressão norte-americana dos Queen, tendo mesmo existido noites em que "não conseguia mexer-me em palco".

May garantiu, ainda, aos fãs que estará recuperado a tempo da nova digressão da banda, que terá início em janeiro. "Não há motivos para alarme", rematou.